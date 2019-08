PSP apreende um quilo de heroína e 100 doses de cocaína em Lisboa

GS_COCAINA_02 LISBOA - 21 December 2009 : Droga, consumo de Cocaina fotografado no dia 21-12-09 no DN . (PHOTO BY : GERARDO SANTOS) 8M9P0203.JPG GS_COCAINA_02 © Gerardo Santos

Dois homens de 28 e 42 anos foram detidos na sexta-feira, em Sete Rios, Lisboa, por suspeita de tráfico de droga, tendo-lhes sido apreendido um quilo de heroína "em elevado estado de pureza", informou a PSP.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no total foram apreendidas 10.673 doses de heroína, 102 doses de cocaína e 149 doses de ecstasy.

Segundo a nota, na investigação, que levou à detenção dos dois suspeitos e decorria há quase um ano, foi possível perceber que um dos detidos se dedicava à distribuição de "elevadas quantidades de heroína, cocaína e haxixe" por toda a zona metropolitana de Lisboa.

Na semana passada, entre segunda e sexta-feira, foram realizadas várias diligências que culminaram numa operação para "intercetar os dois suspeitos" antes de introduzirem a droga "no circuito de venda direta ao consumidor", refere a PSP.

"Assim, no dia 16 de agosto, no terminal de autocarros de Sete Rios foram abordados e detidos em flagrante delito os dois suspeitos, tendo-lhes de imediato sido apreendido cerca de um quilo de heroína em elevado estado de pureza", lê-se no comunicado.

Os dois homens, que foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Juízo Criminal de Sintra, ficaram presos preventivamente.