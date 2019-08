PSP começa operação de fiscalização a motas

© Pixabay

A PSP começa esta segunda-feira a operação "2 Rodas em Segurança" que até sexta-feira vai fiscalizar veículos de duas rodas com motor, justificada pela "gravidade e consequências dos acidentes que têm ocorrido".

Um comunicado da PSP refere que a operação decorre a nível nacional com várias ações de fiscalização do trânsito, especialmente direcionadas para a fiscalização dos veículos motorizados de duas rodas (motociclos e ciclomotores) e para os comportamentos de risco dos condutores de outros veículos "que coloquem em causa a segurança dos motociclistas/ ciclomotoristas".

A polícia lembra que "o excesso de velocidade, o desrespeito da obrigação de parar no sinal vermelho do semáforo, a condução sob influência do álcool e drogas, a não utilização de capacete de proteção, não-sinalização de manobras, ultrapassagens irregulares são as infrações que mais contribuem para a sinistralidade rodoviária".

A fiscalização terá especial atenção à não utilização de capacete, ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool, mudanças irregulares da via de trânsito e desrespeito das regras de prioridade.