Quando a PSP vai à escola ensinar os filhos para depois ensinarem os pais

Américo Pires e Francisco Gonçalves são os agentes da PSP que recebem os alunos de duas turmas do 1º ciclo, uma do 1º ano, outra do 2º ano. Dirigem-se à biblioteca do Centro Escolar de Baguim do Monte onde, em poucos minutos, todos os alunos estão sentados. A sessão começa com a projeção de um filme animado.

Ana e Falco são as personagens principais do filme que alerta sobre as vantagens da pulseira "Estou Aqui!". Ana é uma menina que vai à praia com a mãe e que se perde com uma distração. Falco é o agente da PSP que vai ajudá-la a encontrar a mãe. A história de oito minutos termina com final feliz e serve para a Polícia de Segurança Pública tentar conquistar a atenção dos alunos.

Neste último ano letivo, o Comando Metropolitano do Porto realizou duas mil e quatrocentas ações de sensibilização nas escolas da sua área de referência. Em todas, cerca de quinhentas, está presente o projeto Escola Segura. Telma Fernandes, comissária da PSP, explica que todos os agentes envolvidos têm preparação.

Os agentes deste projeto têm uma sensibilidade especial e recebem formação específica

No final do ano letivo, a PSP prepara uma operação de segurança que aposta na pedagogia, prevenção e intervenção junto de pais, alunos e professores. No Centro Escolar de Baguim do Monte, que para além do 1º ciclo tem também Jardim de Infância, a mensagem passa com mais facilidade.

A Operação Final do Ano Letivo estende-se até ao ensino secundário. Os temas e a abordagem adequam-se ao público-alvo. "Os adolescentes sentam alguma agressão à ordem".

Na escola, a mensagem da PSP é reforçada na componente pedagógica dedicada à Cidadania. Luísa Pereira, diretora do Agrupamento Escolar, relembra que o trabalho tem de continuar em casa. "Os pais são os principais parceiros nesta estratégia". A Operação Final Ano Letivo da PSP termina dia 21 de junho.