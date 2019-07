Quase 20 concelhos em risco máximo de incêndio

O risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana © Lusa

Quase duas dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Guarda e Bragança apresentam esta quinta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Monchique, Silves, Tavira e Alcoutim (Faro), Marvão (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Penamacor (Castelo Branco), Sabugal, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Trancoso (Guarda), Penedono, Sernancelhe e Tarouca (Guarda), Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com o instituto, o risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana em vários distritos de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta quinta-feira na região norte do continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no litoral até ao meio da tarde e pouco nublado no interior até ao final da manhã.

A previsão aponta também para períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões do litoral, onde deverá ser temporariamente moderada entre o meio da manhã e o meio da tarde, podendo estender-se às regiões do interior a partir da tarde.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes moderado nas terras altas, em especial a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal no litoral e descida da temperatura máxima.

Na região centro e sul estão previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até ao final da manhã e pouco nublado no interior e sota-vento algarvio até ao meio da tarde.

Há também uma possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste, sendo essa possibilidade até ao meio da manhã a sul do Cabo Raso.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas a partir da tarde e rodando para noroeste, neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste, descida da temperatura mínima nas terras altas e da máxima, em especial no interior.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e as máximas entre os 22 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 33 (em Évora).