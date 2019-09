Quase metade das novas ambulâncias do INEM estão paradas por avarias

© Miguel Pereira/Global Imagens

Há nove ambulâncias do INEM, das 20 viaturas novas entregues em abril ao Instituto Nacional de Emergência Médica, que estão paradas por causa de avarias, denuncia o Jornal de Notícias. As sirenes e as luzes de emergência desligam-se em andamento e a célula sanitária - o espaço onde é transportado o doente - fica às escuras e sem energia para alimentar dispositivos médicos, como o aspirador usado para desobstruir a via aérea ou os frigoríficos usados para guardar os medicamentos.

Segundo o JN, cinco dos nove veículos inoperacionais têm avarias elétricas, números confirmados pelo INEM ao jornal. Sete destas ambulâncias operavam na Região Norte, uma na zona de Lisboa e uma na Região do Algarve.

Neste momento, as cinco ambulâncias com avaria elétrica estão a ser revistas pela marca, a Iveco. O vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, avançou ao JN que recebe diariamente queixas de avarias nas ambulâncias.

De acordo com o dirigente sindical, as ambulâncias com problemas estão a ser substituídos com veículos muito "desgastados", um dos quais - ao serviço no Porto - terá mais de 600 mil quilómetros de estrada.

Em declarações à TSF, Pedro Moreira, o presidente do mesmo sindicato considera a situação "grave": "É uma situação grave, porque temos um parque de ambulâncias envelhecido, degradado. O que é certo é que assistimos a uma renovação deficitária, insuficiente e mesmo essas ambulâncias que vêm apresentam diversas anomalias."

Por estes motivos, o INEM voltou a funcionar tal como funcionava no início do ano: "Não é aceitável. Existe um concurso público em que são definidos os critérios de transformação desses veículos e estas ambulâncias ficaram, a nossa ver, muito aquém dessas necessidades. Essas ambulâncias neste momento encontram-se paradas. Devido às anomalias, o INEM está a funcionar no modelo que estava desde o início do ano", denuncia Pedro Moreira.