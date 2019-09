Elevador cai 21 andares na sede do BPI em Lisboa e faz um morto

© Global Imagens

Um técnico de manutenção morreu, esta sexta-feira, na sede do BPI, na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, após a queda de um elevador. Contactado pela TSF, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que a vítima estava a trabalhar no elevador.

O alerta foi dado depois das 12h30. O elevador terá caído 21 andares, desde o 17.º ao -4.

O óbito do homem, cuja idade ainda se desconhece, foi declarado no local pelo INEM. As causas da queda do elevador ainda não foram apuradas, desconhecendo a fonte dos bombeiros se o edifício tem outro elevador em funcionamento.

No local estão 17 bombeiros, cinco viaturas, o INEM e a PSP.

Notícia atualizada às 14h32