Reciclagem cresceu 11% em Portugal no primeiro semestre do ano

© Rodrigo Cabrita/Global Imagens

Por Lusa 19 Julho, 2019 • 16:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou um aumento de 11% de reciclagem no primeiro semestre deste ano, comparando com os dados do período homólogo de 2018, informou esta segunda-feira a Sociedade Ponto Verde.

Pub Pub

Entre janeiro e junho deste ano foram recolhidas cerca de 175 mil toneladas de embalagens, o que equivale ao peso de 450 aviões comerciais, tendo-se verificado um "aumento significativo" em todos os materiais recolhidos.

Pub Pub

Segundo a Sociedade Ponto Verde, o papel e o cartão registaram um aumento de 16% de toneladas recolhidas, seguindo-se o alumínio que apresentou um crescimento de 13% e o vidro que registou mais 10% de toneladas reunidas do que no primeiro semestre do ano passado.

Já o plástico apresentou um crescimento de 5% de toneladas recicladas, valor que, segundo a Sociedade Ponto Verde, se deve à diminuição da sua utilização.

"As pessoas estão a consumir menos plástico e isto é o resultado de uma sensibilização real e efetiva da utilização consciente" deste material, disse à agência Lusa a administradora-delegada da Sociedade Ponto Verde, Ana Isabel Morais.

Segundo a mesma responsável, "as pessoas estão a adotar comportamentos mais responsáveis e os produtores das embalagens que estão a ser colocadas no mercado estão também mais conscientes", uma vez que o plástico está a ser substituído por outros materiais e, em alguns casos, as embalagens estão a incorporar material reciclado.

Para a administradora-delegada da Sociedade Ponto Verde, o aumento da reciclagem reflete uma maior preocupação dos portugueses e uma maior consciência ambiental.

Ana Isabel Morais referiu ainda que o "sistema de reciclagem em Portugal está a funcionar melhor".

A Sociedade Ponto Verde é uma empresa licenciada como entidade gestora de resíduos de embalagens.