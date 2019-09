Recolhas de sangue e transplantes ameaçados por dívidas ao Instituto do Sangue

Instituto Português do Sangue © André Gouveia/Global Imagens

Por Teresa Alves e Rui Silva 01 Setembro, 2019 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quase 76 milhões de euros era quanto as entidades públicas deviam ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação no final de julho de 2019. Em 2018, o total da dívida ultrapassou os 83 milhões.

Pub Pub

Esta falta de dinheiro afetou a compra de material e, consequentemente, a recolha de sangue e apoio a candidatos a transplantes.

Pub Pub

O relatório de atividades do Instituto, citado pelo jornal Público, identifica dificuldades na compra de reagentes para fazer a separação de glóbulos, plaquetas e plasma.

Por outro lado, em 2018, por diversas vezes a atividade do Instituto do Sangue ficou comprometida também por avarias nos aparelhos, greves de vários grupos profissionais e a falta de um administrativo dedicado ao processo de separação dos elementos do sangue.

Uma fonte do Instituto do Sangue e da transplantação explica ao jornal que o instituto é financiado através de receita e, por isso, as dívidas de entidades externas causam grandes constrangimento na atividade operacional e no cumprimento de objetivos estratégicos.

O relatório do Instituto indica também que faltam dadores de sangue mais novos na faixa etária dos 25 aos 35 anos, uma situação que o instituto explica com o envelhecimento da população e a corrente migratória que afetou Portugal.