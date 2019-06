Requalificação da "estrada da morte"? "A obra nunca irá arrancar antes de 2023"

O Governo tinha prometido que as obras de requalificação do IP3 estariam prontas até 2022, mas dificilmente esse prazo será cumprido, para descontentamento dos autarcas da região de Viseu, que já pediram uma reunião com caráter de urgência ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Pub Pub

"O prazo dito pelo senhor ministro anterior era um e hoje o prazo que nos é apresentado [pelas Infraestruturas de Portugal] é completamente diferente. Neste momento, o projeto de execução irá ficar pronto no terceiro trimestre de 2021 - o que quer dizer que, por melhor que depois tudo corra, a obra nunca irá arrancar antes de 2023, 2024", afirma o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.

O repórter José Ricardo Ferreira ouviu as queixas dos autarcas da zona de Viseu 00:00 00:00

Rogério Abrantes quer saber o que levou o Governo a mudar de planos e sublinha que só depois da reunião com o ministro Pedro Nuno Santos, que está marcada para o dia 5 de julho, é que os autarcas decidirão que medidas irão tomar a seguir.

"Não lhe vou adiantar nada porque é um assunto que pertencerá ao Conselho [da CIM] discutir e pronunciar-se", afirma à TSF.

O autarca de Carregal do Sal salienta que a via que liga Viseu a Coimbra, e que já é conhecida como a estrada da morte, "está completamente degradada", não se compreendendo, por essa razão, o que levou a tutela a atrasar a intervenção em todo o traçado.

"É uma obra que já foi lançada por dois ou três primeiros-ministros", lembra, acrescentando que esta nova derrapagem dos prazos representa mais um "abandono completo do Interior".

Há anos que é reivindicada uma requalificação do IP3. O atual Governo lançou a obra, que está dividida em várias fases. A primeira encontra-se já no terreno e inclui apenas a requalificação de um troço de 16 quilómetros entre os nós de Penacova e da Lagoa Azul. Esta intervenção está orçada em 11,6 milhões de euros. O restante traçado será duplicado, ganhando um perfil de autoestrada, num investimento que ronda os 134 milhões de euros.

A TSF contactou o Ministério das Infraestruturas e da Habitação que remeteu uma resposta para um comunicado, onde afirma que "com este Governo, e este primeiro-ministro, passou-se à ação" e "iniciou-se e desenvolveu todo o processo que permitirá, finalmente, acabar com os «anos de sacrifícios» das populações".

O gabinete do ministro Pedro Nuno Santos salienta que já se encontram a decorrer as obras de requalificação do troço entre Penacova e a Lagoa Azul, estando "em paralelo a ser executados todos os procedimentos necessários para o restante" percurso e onde está previsto uma duplicação da via.

"Todo o processo está a desenrolar-se da maneira mais célere possível dentro do quadro legal vigente, que impõe prazos que têm de ser naturalmente cumpridos", acrescenta o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.