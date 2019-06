Reviravolta meteorológica. Temperaturas vão descer e chuva regressa já esta semana

© David W Cerny/Reuters

Este domingo será o último dia de verão antecipado, com sol e temperaturas acima dos 30.º C em várias regiões do país.

Em declarações à TSF, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)​ Paula Leitão diz que pode chover já esta noite no Minho e Douro Litoral.

Na terça-feira a chuva vai chegar às regiões Norte e Centro e o mesmo cenário repete-se a partir de quinta-feira. Apenas na zona Sul não está prevista precipitação.

É também esperada uma "descida acentuada da temperatura" As máximas vão começar a cair na segunda-feira e na quarta-feira atingirão "valores bastante mais baixos dos atuais".

No Alentejo, por exemplo, a temperatura chegou este domingo aos 38.º em algumas localidade, mas dentro de três dias não vai ultrapassar os 24.ºC.

Paula Leitão afirma que a mudança se deve a uma alteração do sentido do vento. 00:00 00:00

Até ao dia de ontem o vento era de quadrante leste, que transportava uma massa de ar muito seco e quente, proveniente da Península Ibérica, até ao continente, em especial ao litoral do país.

Este domingo, "o vento já rodou para o quadrante oeste, portanto em vez de nos transportar uma massa de ar quente e seca está a transportar uma massa de ar fresca e húmida que vem do mar", explica.