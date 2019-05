O Benfica conquistou o título de campeão nacional no passado dia 18 e Ricardo Araújo Pereira diz ter festejado com alívio (e com as cuecas da sorte).

Por Ana António 25 Mai, 2019 • 19:29

Com alívio, porque, para além do confronto com os adversários, o clube "teve de jogar contra o presidente". Acusando Luís Filipe Vieira de "não ter um plano", Ricardo Araújo Pereira diz que o presidente do clube se tem limitado a "navegar à vista", e lembra os avanços e recuos do Presidente do Benfica durante a última época: a saída de Rui Vitória e a entrada "temporária" de Lage - que deixou de ser "temporária" depois do campeonato, apesar de, no programa da Cristina, Luís Filipe Vieira ter dito que iria contratar Mourinho.

Com as cuecas da sorte, porque são já uma tradição de Ricardo Araújo Pereira, que, segundo o humorista, já valeram a vitória ao Benfica muitas vezes. Sejam cuecas ou "t-shirts", estes objetos místicos perdem por vezes o efeito, caso em que são substituídas, garante.

Ricardo Araújo Pereira sugeriu também a Bruno Lage que acrescente ao seu discurso "sensato" uma recomendação contra o autoelogio, para "civilizar a sociedade", numa referência aos autoelogios de Luís Filipe Vieira durante a cerimónia de festejos da vitória do Benfica.

