Santos que param o trânsito. Saiba que estradas estão cortadas

Andar de carro no centro de Lisboa vai ser complicado esta quarta-feira e quinta-feira. É noite do tradicional desfile das Marchas Populares na Avenida da Liberdade, mas os condicionamentos começam já esta tarde.

Segundo comunicado da PSP, a partir das 14h00 vão existir condicionamentos de trânsito no eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua Alexandre Herculano e o Largo da Anunciada.



Às 17h00 haverá corte de trânsito no eixo central da Avenida, entre a Rua das Pretas e Rua Alexandre Herculano e, a partir das 18h30, será interditada a circulação rodoviária entre a Praça Marquês de Pombal e a Praça D. Pedro IV (Rossio).



Esta interdição ao trânsito decorrerá até às 08h00 de quinta-feira.

Para facilitar a mobilidade mas também evitar conduzir depois de beber, a polícia aconselha ainda o uso dos transportes públicos.

A PSP alerta ainda para os cuidados a ter com os carteiristas: "Os arraiais muito 'apertados' são locais onde as carteiras, telemóveis e outros objetos mais facilmente se desencaminham".

As festas de Lisboa começaram no dia 1 de junho e terminam no dia 30.