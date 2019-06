São João à chuva? Sim, mas não estraga a festa

Esta noite festeja-se o São João © Rui Oliveira / Global Imagens

São Pedro vai ajudar o São João este domingo, em noite de festa em vários pontos do país.

Em declarações à TSF, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café explica que está prevista apenas chuva fraca, especialmente na região centro e interior norte.

As temperaturas máximas vão rondar os 25 graus em todo o território e baixar na segunda-feira.

A festa na noite de domingo para segunda-feira faz-se sobretudo nas ruas, com os tradicionais martelinhos, alho-porro, manjericos, fogo-de-artifício, balões e sardinhas assadas.

No Porto e em Gaia está ainda previsto um espetáculo de 20 minutos com mais de 150 mil disparos pirotécnicos lançados desde a ponte Luís I e de várias plataformas no rio Douro, além de concertos em mais de dez palcos.

O lançamento de balões é permitido e pelo terceiro ano consecutivo a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) decidiu encerrar o Aeroporto Francisco Sá Carneiro "durante o período de maior intensidade de largada dos balões de ar quente com mecha acesa", entre as 21h45 do dia 23 e as 01h00 do dia 24 de junho.

Por outro lado, a circulação a pé no tabuleiro superior da ponte Luis I vai ser proibida entre as 20h00 e as 06h00 por motivos de segurança.

Em comunicado, a empresa Metro do Porto "apela a que todas as pessoas que tencionem deslocar-se entre o Porto e Gaia através do tabuleiro superior da ponte Luís I o façam antes das 20hh00".

O Metro do Porto vai funcionar durante toda a noite, exceto na linha violeta, que faz a ligação ao aeroporto. A circulação das carruagens na ponte D. Luís I está interrompida, mas haverá autocarros para fazer a ligação entre Porto e Gaia.

A rede de autocarros da STCP vai ser reforçada, assim como o serviço urbano da CP.