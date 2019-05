Se não traz poupança, não passa. Infarmed pode limitar acesso a novos medicamentos

© Rodrigo Cabrita (arquivo)

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) quer limitar o acesso dos doentes a novos medicamentos.

É a consequência da nova proposta de revisão das orientações para a avaliação económica de medicamentos, que dá mais relevo à redução de gastos para os hospitais do que ao doente.

Segundo avança esta quarta-feira o jornal Público, que cita fonte ligada ao processo, o documento tem apenas em conta o Serviço Nacional de Saúde pode poupar.

Se "um medicamento dá qualidade de vida a um doente com determinada doença crónica, mas não diminui custos com hospitais e exames. Não passa", explica esta fonte, o que pode significar uma diminuição do acesso dos doentes a novos medicamentos.

Nesta situação estão, por exemplo, pessoas com doenças oncológicas, doenças mentais, artrite reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crónica, doenças crónicas inflamatórias, VIH e hepatite.

A Ordem dos Médicos ainda está a avaliar o documento, mas admite que a proposta que não se pode deixar de fora a produtividade e qualidade de vida dos doentes.

Já Ordem dos Enfermeiros considera que a proposta é conservadora e carece de melhor avaliação.

A APIFARMA, Associação Portuguesa da Industria Farmacêutica, considera desapropriada qualquer mudança das metodologias, numa altura em que o conselho diretivo da Infarmed está de saída.

Questionado pelo mesmo jornal, o ministério da Saúde remete a resposta para o Infarmed, que lembra que este é um documento ainda "em discussão".

As orientações existentes para a avaliação económica dos medicamentos são de 1998 e avaliam se o Estado deve ou não fazer comparticipação de um fármaco.