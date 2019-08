SEF suspende marcações para atendimento de imigrantes por tempo indeterminado

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não está a aceitar marcações para 2020 © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Sem mãos a medir, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deixou de aceitar marcações de atendimento a imigrantes. A falta de pessoal fez o serviço reafetar as últimas vagas apenas para autorizações de residência e renovação ou reagrupamento familiar.

O SEF não tem agenda para 2020, avançaram o jornal Público e o Jornal de Notícias. Todos os postos de atendimento do continente e das ilhas têm o calendário preenchido até ao final de 2019, e o SEF admite mesmo que não sabe quando abrirá as marcações para 2020.

O atendimento no SEF só é possível através de um agendamento prévio, através do contacto telefónico do centro do SEF ou no portal, que requer uma pré-inscrição por parte do imigrante. Esta sede, para a qual é fornecida o contacto, esclarece aos cidadãos que é necessário remeter um e-mail com a descrição da situação ou do problema a resolver.