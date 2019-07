Quem quer ser pastor por um dia na Serra da Estrela?

© Pixabay

Lusa Por 02 Julho, 2019 • 11:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pastores de Seia estão a desafiar os turistas a serem guardadores de rebanhos de ovelhas por um dia e a acompanharem os animais, no sábado, na subida à Serra da Estrela.

Pub Pub

A Câmara Municipal de Seia refere, em comunicado enviado à imprensa, que a festa da transumância acontece no sábado, quando "os pastores e os rebanhos sobem à Serra da Estrela para as pastagens de verão".

O momento realiza-se "depois da bênção dos rebanhos na romaria do São João, que decorreu no passado dia 23 de junho na aldeia da Folgosa da Madalena", naquele concelho do distrito da Guarda.

"Esta prática, que nada tem de recriação, é mais uma vez aberta à participação dos turistas", aponta a autarquia.

Segundo a nota, a atividade resulta de uma organização conjunta dos pastores, da Câmara Municipal de Seia e da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, consubstanciando o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha.

No sábado, os rebanhos, formados por 800 a 1.000 cabeças de gado, "provenientes das terras chãs da montanha, concentrar-se-ão no largo da câmara [de Seia], às 07:30, atravessando a cidade em direção à serra [da Estrela], local onde vão permanecer até ao final do verão".

"Neste dia tão especial para os pastores, as ovelhas ostentam os maiores e melhores chocalhos e são enfeitadas com 'peras e cabeçadas' coloridas", refere a autarquia de Seia.

De acordo com a nota, "porque a vida do pastor é no campo", também será em ambiente campestre que, naquele dia, "se fará a merenda do alforge e o almoço com os pastores, os verdadeiros".

"Para os pastores, esta também é uma forma de sensibilizar os portugueses para a importância da pastorícia no contexto do desenvolvimento económico e social da Serra da Estrela e de todo o interior do país", remata.