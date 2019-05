Serviços do IMT passam para espaços do cidadão. Filas vão diminuir

A revalidação, a substituição e a segunda via de carta de condução passam exclusivamente para o IMT online e para os parceiros, nomeadamente para os espaços do cidadão © Paulo Spranger/Global Imagens

Para combater as longas filas de espera, a partir da próxima segunda-feira, alguns dos assuntos tratados nas instalações do Instituto da Mobilidade e dos Transportes poderão ser resolvidos nas lojas do cidadão do distrito de Lisboa. Atualmente há apenas um serviço para toda a região de Lisboa e do Vale do Tejo.

Com a possibilidade de tratar dessas questões nas lojas do cidadão, poderão chegar ao fim os longos tempos de espera como os que a TSF testemunhou na Elias Garcia, em Lisboa.

"O que falha, efetivamente, são os recursos, porque o nosso atendimento não estava dimensionado para esta quantidade de procura. No que toca a troca de título estrangeiro, no primeiro semestre de 2018, tivemos 2463 pedidos. Já no primeiro trimestre de 2019, tivemos 4.435", conta à TSF a responsável pela Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Maria Amaro revela que a grande procura se deve aos "brasileiros e ingleses", e atribui ao Brexit os pedidos de ingleses e a situação política do Brasil ao aumento de solicitações de naturais desse país.

A responsável pela Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Maria Amaro, reforça que o problema é a falta de pessoal, já que, nalguns casos, a procura quase duplicou.

A partir de segunda-feira, as lojas do cidadão assumem alguns serviços que até agora só poderiam ser tratados no Instituto da Mobilidade e dos Transportes de Lisboa. Maria Amaro revela alguns dos serviços que deixarão de estar exclusivamente nas instalações do IMT: "A revalidação, a substituição e a segunda via de carta de condução passam exclusivamente para o IMT online e para os parceiros, nomeadamente para os espaços do cidadão."

Apenas os estrangeiros que ainda não têm cartão de cidadão nacional ou Bilhete de identidade continuam a ter de dirigir-se ao IMT de Lisboa.