Sintra, um modelo na captura de matilhas? Ainda há seis cães selvagens à solta

Desde 2006, o concelho de Sintra não abate animais nos centros de recolha para controlo da espécie

O processo aproxima-se do fim, mas começou em 2017, quando as queixas dos munícipes se tornaram recorrentes. Desde outubro de 2018 e até ao momento, a câmara de Sintra já conseguiu capturar seis matilhas.

A última recolha de animais ocorreu em agosto deste ano em Massamá Norte, mas ficaram ainda por capturar seis cães do grupo. Os animais já recolhidos estão agora a passar por procedimentos de socialização. O vereador da câmara de Sintra Eduardo Quinta Nova afirma que há já outras autarquias interessadas em aprender com o caso de Sintra, e acrescenta que decorrem mesmo "visitas mensais de municípios que querem testemunhar como nós resolvemos o problema".

Eduardo Quinta Nova conta à TSF quais os receios da população 00:00 00:00

Eduardo Quinta Nova recorda, em declarações à TSF, ainda que este era um problema que preocupava muito a população do concelho. "Não havia dia em que nós não tínhamos reclamações. As pessoas tinham razão, porque se deparavam com sete ou oito cães de grande porte, que não estavam domesticados e que procuravam alimento", explica o vereador, enquanto assume que este "receio" se prendia com uma "questão de saúde pública".

Desde 2006, o concelho de Sintra não abate animais nos centros de recolha para controlo da espécie. No entanto, o vereador da câmara garante que isso não significa que não tenham dificuldades na recolha de animais abandonados. "Nós decidimos criar parques específicos para as matilhas. Não podemos colocar estes cães junto aos outros, sob pena de se atacarem mutuamente e de se matarem."

O vereador, ouvido pela jornalista Sara de Melo Rocha, sobre as armadilhas 00:00 00:00

Eduardo Quinta Nova conta que, para a recolha, foram "obrigados a adquirir uma armadilha de cerca de 30 metros quadrados, em ferro, em, durante algum tempo, estes animais só puderam ser alimentados dentro da armadilha". "Caso contrário, seria muito difícil capturar estes animais."

Ouça Eduardo Quinta Nova sobre a sobrelotação do centro de recolha 00:00 00:00

Devido à rejeição do abate, o vereador admite que a "capacidade foi já ultrapassada" nos centros de acolhimento. "O município de Sintra tem um dos maiores centros de recolha de animais do país. Nós temos capacidade para acolher 383 cães e 310 gatos. De momento, alojamos 724 animais, no total: 509 cães e 215 gatos", contabiliza.