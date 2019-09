Sismógrafo © Beawiharta Beawiharta/Reuters

Um sismo de magnitude 3.1 na escala de Richter foi registado, esta manhã, no Oceano Atlântico, junto à costa da Península Ibérica.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as estações da Rede Sísmica do Continente detetaram a ocorrência de um sismo pelas 9h11 desta manhã, que teve epicentro a cerca de 55 quilómetros a Oeste de Vigo.

Localização do epicentro do sismo © IPMA

Ainda não foi confirmado se o tremor de terra foi sentido em território português.

Notícia em atualização