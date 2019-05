Situação de alerta contra incêndios prolongada até segunda-feira

© Amin Chaar / Global Imagens

Os ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural assinaram hoje um despacho que coloca Portugal em Situação de Alerta de incêndio entre as 23h59 desta quinta-feira e as 23h59 do próximo dia 3 de junho (23h59).

Esta situação especial implica a "elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP" com reforço de meios para "operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações", a proibição da realização de queimadas, dispensa de trabalhadores do setor público que sejam também bombeiros voluntários.

É também emitido um aviso de perigo de incêndio rural à população, por parte da Proteção Civil. Podem ainda vir a ser solicitados meios da Força Aérea em caso de necessidade.

As tutelas explicam que este estado de alerta foi decretado com base nas condições meteorológicas indicadas pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera e no "elevado ou muito elevado" índice meteorológico de risco de incêndio florestal nos próximos cinco dias.

A Proteção Civil já tinha determinado a passagem ao Estado de Alerta Especial Amarelo do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, e ao Estado de Alerta Especial Laranja nos distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal;