Soldado português ferido com gravidade em acidente de viação

Um soldado do Exército português que estava numa missão na República Centro-Africana sofreu um "traumatismo grave nas duas pernas, na sequência de um acidente de viação".

De acordo com o comunicado divulgado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), "o acidente aconteceu enquanto realizavam um trajeto logístico junto à região de Bouar, situada a 350 km a noroeste da capital do país, durante o qual ocorreu o despiste e capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por 'Humvee'".

As causas do acidente são desconhecida, "mas a forte precipitação que assola a região, bem como o estado altamente precário da rede viária, poderão ter sido causas contributivas para o despiste".

A família do militar já foi informada e a equipa de médicos portugueses desta Força Nacional Destacada está a acompanhar a "evolução clínica do militar em estreita ligação com os médicos do Hospital das Forças Armadas em Portugal".