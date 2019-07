"Sou, por natureza, insatisfeita." A portuguesa que luta por água potável em todo o mundo

© Orlando Almeida/ Global Imagens

A ONU sonha que, até 2030, todas as pessoas no mundo com água potável, saneamento digno e higiene. O projeto é liderado desde há um ano por uma portuguesa, a jurista Catarina Albuquerque.

Antes de dirigir a iniciativa das Nações Unidas "Água e Saneamento para Todos", Catarina de Albuquerque foi diretora executiva e antes disso foi a primeira relatora especial da ONU para a defesa do direito à água potável e ao saneamento. No balanço do ano que passou, admite que ainda há muito para fazer.

"Sou por natureza uma pessoa um bocado insatisfeita e que quer sempre mais. Acho que podiam ter sido feitos muito mais avanços e acho que podia ter conseguido muito mais do que consegui", conta à TSF.

Mas há boas notícias. Se há um ano lamentava a falta de atenção política para as questões da água, saneamento e higiene, há poucos meses houve algum progresso.

"Consegui trazer à volta da mesa um número recorde de ministros e de países para discutir estes temas: 74 países, 54 ministros. Isto nunca tinha acontecido. Outra notícia tem a ver com o facto de eu ter conseguido trazer novos tipos de países para a parceria, incluindo muitos da América Latina, mas também a Índia."

Para que o objetivo de desenvolvimento sustentável número seis seja atingido, ou seja, para que toda a população mundial tenha acesso a água potável e saneamento até 2030, estima-se que sejam necessários mais de 88 mil milhões de euros.

"Nós temos pouco dinheiro a entrar e o que está a entrar está a ser mal utilizado por questões de corrupção, falta de planeamento, mas isso tudo tem muito que ver com a falta de transparência e a falta de participação."

A jurista defende maior cooperação entre governos, setor privado e a sociedade civil. Parece simples, mas a realidade é outra.

"Continua a haver essa dificuldade e é uma questão de estarmos convencidos de que a médio prazo vai ter benefícios e vai-nos permitir ter resultados mais sustentáveis e fazer as coisas mais bem feitas, se contarmos com a participação de outros atores. O que acontece hoje é que há má utilização dos recursos, porque as pessoas trabalham as instituições de costas voltadas. Muitas vezes, têm aquela ideia de que eu trabalhar com o outro é um sinal de fraqueza."