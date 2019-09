Tapada de Mafra fechada. Funcionários em greve exigem demissão da diretora

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O portão da Tapada Nacional de Mafra está fechado esta quarta-feira, por causa da greve dos trabalhadores que pedem a demissão da diretora. Os funcionários acusam a responsável pela Tapada de má gestão e assédio moral. A acusação já levou a Autoridade para as Condições do Trabalho a abrir um processo contra Paula Simões.

Os trabalhadores da tapada estão concentrados junto a este espaço classificado como património da UNESCO e Marco Santos, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do sul e regiões autónomas, afirma que pelo menos um objetivo da paralisação está cumprido.

"Os trabalhadores estão aqui concentrados. Também já cá estão alguns dirigentes sindicais aqui da zona de Mafra e veio também um grupo de dirigentes do sindicato e cá estamos concentrados no portão do codeçal. A tapada está fechada que era um dos objetivos."

Cansados de um processo já longo, os trabalhadores esperam ver afastada a atual diretora da tapada nacional de Mafra: "O objetivo primeiro desta greve e desta concentração é darmos sinal de que é muito importante que seja mudada esta direção pelos danos que tem causado aos trabalhadores e à tapada. Isto não é nenhuma cruzada pessoal, mas é um conjunto muito grande de factos que evidenciam que a senhora não tem condições para ficar."

Num comunicado enviado às redações a direção da tapada manifesta total discordância em relação aos argumentos da greve e alega que conseguiu uma situação orçamental equilibrada. Marco Santos contesta e dá o exemplo das filmagens do filme internacional "Fátima" que podem ter sido uma fonte de rendimento para a tapada, mas deixaram danos que podem ser irreversíveis.

"Ao longo desse processo houve uma pressão constante sobre o meio ambiente, porque uma coisa é haver visitas de algumas dezenas de pessoas ou mesmo uma centena delas ao longo de um dia na tapada. Outra coisa é haver centenas de pessoas dentro da tapada que colocam uma pressão nos animais que é evidente. Para além disso, houve outros problemas, houve inclusive uma coisa que foi objeto de queixa na Polícia Judiciária que coincidiu com um desaparecimento de peças do museu da tojeira", remata.