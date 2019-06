Tem um urso de peluche na secretária? Se calhar devia...

Um estudo da Universidade da Carolina do Norte prova que os trabalhadores se comportam de forma mais ética na presença de objetos que os remetem para a infância © DR

Parece mentira, mas a presença de um simples urso de peluche pode tornar-nos mais honestos - e se houver lápis de cor ou desenhos animados por perto a probabilidade é ainda maior. A conclusão é da investigadora norte-americana Sreedhari Desai, que participa num colóquio do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa esta semana.

"Nos estudos que fizemos até agora descobrimos que quando os voluntários estão perto de brinquedos ou a ver desenhos animados a percentagem de batoteiros desce cerca de 20%", revelou a professora da Unidade da Carolina do Norte, ouvida pela TSF. "Por outras palavras, as pessoas comportam-se melhor na presença de objetos relacionados com a infância, como ursos de peluche, mesmo que não estejam especialmente felizes."

Na realidade, a investigação mostra que nem é preciso ver uma criança para acionar o gatilho da ética e da honestidade, basta uma associação de ideias. "Em muitas línguas e culturas, as crianças são descritas como flores ou anjos e a infância é associada à inocência. Por isso, quando somos expostos a objetos relacionados com a infância, eles podem ativar-nos, inconscientemente, um sentimento de bondade. E não é apenas a presença de uma criança que nos faz sentir isso, é a ideia associada à criança", refere Sreedhari Desai.

A jornalista Maria Miguel Cabo esteve à conversa com a investigadora da Universidade da Carolina do Norte responsável pelo estudo 00:00 00:00

A investigadora descobriu ainda que as empresas em que predominam os comportamentos éticos têm geralmente mais sucesso financeiro e que os símbolos morais no local de trabalho, como frases inspiradoras ou imagens religiosas, são determinantes.

Desai explica: "Quando os funcionários e os chefes estão expostos a símbolos morais, como palavras ou imagens, os comportamentos antiéticos no local de trabalho são menos frequentes."

São conclusões para ver e ouvir esta quinta-feira e sexta-feira, no colóquio sobre a relação dos comportamentos éticos e da responsabilidade social com o sucesso financeiro das empresas, no ISCTE, em Lisboa.