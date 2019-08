Temperaturas máximas vão subir até perto dos 40 graus. Noites vão ser "tropicais"

O litoral Norte e Centro, o interior do Alentejo, a Beira Baixa e o Vale do Tejo vão ser as zonas de maior calor © Paulo Spranger/Global Imagens

Por TSF/Lusa 19 Agosto, 2019 • 07:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As temperaturas máximas vão subir a partir de terça-feira entre 4 e 8 graus Celsius em algumas regiões do continente e na quarta-feira prevê-se um aumento das mínimas com noites tropicais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Pub Pub

"Hoje ainda não temos uma alteração significativa dos valores das temperaturas e a nota dominante será o vento com rajadas da ordem dos 65 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental. Para amanhã [terça-feira] já vamos ter uma subida acentuada da temperatura máxima entre os 4 e os 8 graus em alguns locais", informou a meteorologista do IPMA Maria João Frada.

Pub Pub

Na região sul, a subida da temperatura máxima será mais pequena - entre os 2 e os 4 graus.

"Isto quer dizer que vamos chegar ao meio da semana com máximas a variar entre os 30 e os 33/34 graus. No entanto, em alguns locais do litoral Norte e Centro, do interior do Alentejo, Beira Baixa e Vale do Tejo as temperaturas vão variar entre os 35 e os 39 graus. Na grande Lisboa estão previstos 35 graus", disse.

A meteorologista Maria João Frada, do IPMA, indica a subida das temperaturas esta semana 00:00 00:00

Maria João Frada adiantou ainda que na quarta-feira está prevista uma subida significativa das temperaturas mínimas na generalidade do território.

"A partir de dia 21 vamos ter uma subida da mínima e vamos ter noites tropicais em grande parte do continente. As temperaturas não vão descer abaixo dos 20 graus", indicou.

Segundo a meteorologista do IPMA, as temperaturas vão manter-se altas até sexta-feira, esperando-se uma descida a partir de sábado.

"No sábado há uma tendência para uma descida da temperatura máxima no norte e centro, especialmente no litoral a norte do Cabo Raso e no domingo descem mais um pouco. Ainda assim os valores não descem abaixo dos 30 a 35 graus, com exceção para a faixa costeira a norte do Cabo Raso que será da ordem dos 25 a 27 graus", disse.

Também as noites vão ser bastante quentes 00:00 00:00

Notícia atualizada às 8h03