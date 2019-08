Tempo quente chega mesmo em setembro. Dez distritos sob aviso amarelo

© Pixabay

Dez distritos do Continente vão estar esta segunda e terça-feira com avisos amarelos por causa do tempo quente.

Em alguns distritos, como Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Évora e Beja, as temperaturas máximas chegarão ou ultrapassarão os 35 graus.

Depois de um agosto não tão quente como o habitual, confirmam-se as previsões que há dias apontaram para um início de setembro bastante quente.

Os distritos que dia 2 e 3 de setembro (segunda e terça-feira) estarão, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com avisos amarelos são Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Braga.

O IPMA já tinha avisado há dois dias que "devido a um anticiclone que se encontra localizado a noroeste dos Açores, em deslocamento para leste, prevê-se que se instale uma corrente de leste no continente a partir de segunda-feira".

As temperaturas mais quentes devem sentir-se, em especial, no Litoral Oeste.