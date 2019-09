Thomas Cook em Portugal. Primeiro voo de repatriamento é já terça-feira

© Jon Nazca/Reuters

A embaixada do Reino Unido em Lisboa adianta que está marcado para esta terça-feira o primeiro voo de repatriamento de cidadãos britânicos clientes da Thomas Cook que foram apanhados, em Portugal, pela falência da histórica agência de viagens, uma das maiores do Mundo.

Fonte oficial da embaixada explica à TSF que ao todo são cerca de 500 os turistas do Reino Unido em Portugal através da Thomas Cook, todos eles a passar férias no Algarve.

Tal como acontece no resto do Mundo, todos os clientes em Portugal poderão voltar a casa em voos especiais sem qualquer custo adicional, naquela que já foi identificada como a maior operação de repatriamento, do Reino Unido, em tempo de paz (cerca de 600 mil pessoas em todo o Mundo).

A mesma fonte acrescenta que o governo de Londres já contactou os hotéis onde estas pessoas estão hospedadas para garantir que os custos do alojamento também serão cobertos pelo Estado do Reino Unido ao abrigo do dispositivo previsto para este tipo de casos.

O primeiro voo para repatriar os britânicos que chegaram a Portugal através da agência de viagens Thomas Cook está marcado para esta terça-feira, estando o voo seguinte previsto para o final da semana.