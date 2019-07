Todas as empresas convidadas recusaram fazer obras no Hospital de Viseu

Viseu, 05/02/2014 - Reportagem num dos melhores hospitais do interior, o Hospital São Teotónio, em Viseu. Na foto: vista exterior frontal do Hospital de Viseu. ( Rui da Cruz / Global Imagens ) © Rui da Cruz / Global Imagens

Todas as empresas que há dois anos se candidataram a fazer as prometidas obras nas urgências do Hospital de Viseu recusaram avançar com a empreitada.

A TSF já tinha anunciado no início de julho que a empresa escolhida tinha esperado tanto tempo desde a adjudicação, em concurso público, até à autorização do Governo, que acabou por desistir.

Agora, em comunicado, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu adianta que fez todas as diligências junto das empresas que perderam o concurso feito em 2017 mas que estavam habilitadas a fazer a obra pública. No entanto, todas "declinaram o convite".

Perante sucessivas recusas, a administração diz agora que terá de fazer um novo concurso público que se espera que seja lançado em agosto.

Recorde-se que o Ministério da Saúde tinha garantido que a obra adjudicada há dois anos começaria até ao fim de junho. Agora, com mais este atraso, não há qualquer prazo para que a obra arranque mesmo.

Fontes ligadas ao processo adiantaram no início de julho à TSF que o problema é que a obra foi adjudicada há dois anos, mas a autorização do Governo para fazer a despesa demorou tanto que as condições de mercado mudaram diminuindo o interesse das empresas de construção civil numa altura em que este mercado está em alta e os preços subiram.