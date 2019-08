Trabalhadores de centros de saúde algarvios em greve esta quinta e sexta-feira

A paralisação também visa exigir o pagamento de horas em atraso © Gonçalo Delgado/Global Imagens

A greve dos trabalhadores dos centros de saúde algarvios tem início esta quinta-feira e estende-se até esta sexta-feira.

Os grevistas reivindicam a contabilização de pontos para a progressão, a revisão dos mapas de pessoal para a admissão de 150 enfermeiros, de acordo com as "dotações seguras", e ainda a abertura de concurso.

Convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, a paralisação também visa exigir o pagamento de horas em atraso, a revisão dos mapas de pessoal, atualizados para as necessidades reais de cada serviço/unidade, a aplicação da contagem de tempo aos trabalhadores que foram integrados através do PREVPAP e a "correta aplicação do processo de avaliação desempenho" (SIADAP).

Os enfermeiros e os restantes trabalhadores estão ainda contra a imposição das 40 horas.