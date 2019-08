Túnel do Marão © Pedro Correia/Global Imagens

A circulação de trânsito encontra-se cortada, esta manhã, na A4, no túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real.

O incêndio de um automóvel está a motivar o corte da via.

Notícia em atualização