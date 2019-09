Transtejo e Soflusa lançam nova app e serviço de wi-fi gratuito

© Orlando Almeida/Global Imagens

A empresa Transtejo/Soflusa (TTSL), responsável pelas ligações fluviais entre Lisboa e Setúbal, anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma aplicação móvel e de um serviço de internet wi-fi gratuito, disponibilizando, em tempo real, a oferta de transporte.

"As funcionalidades da nova aplicação permitem poupança de tempo aos clientes e uma melhor gestão pessoal de mobilidade diária, através da consulta, em tempo real, das partidas das cinco ligações fluviais", indicou a empresa de transporte público, referindo que este serviço está disponível desde domingo, assim como o wi-fi gratuito "em todos os terminais e estações, bem como a bordo dos navios catamarã".

Através da aplicação móvel, os utentes do serviço público de transporte fluvial entre os distritos de Lisboa e Setúbal, que são "mais de 30 mil", segundo a empresa TTSL, podem manter-se a par das principais alterações de serviço, consultar o tarifário em vigor, os horários das ligações fluviais e os serviços e acessibilidades disponíveis nos terminais e estações.

"Este novo serviço procura contribuir para a maior comodidade de todos aqueles que diariamente viajam nos nossos navios e pretende constituir-se como facilitador das opções de mobilidade na Grande Lisboa, mostrando, em tempo real, a oferta de transporte público fluvial", afirmou a presidente do Conselho de Administração da TTSL, Marina Ferreira, em comunicado.

Com recurso ao 'wi-fi', os utentes podem descarregar, de forma gratuita, através da Google Play e da App Store, a aplicação móvel que está disponível para dispositivos Android e iOS.

De acordo com a empresa de transporte público, o serviço de wi-fi constitui uma aposta da TTSL na modernização tecnológica da sua comunicação com os seus clientes.

"Além do benefício imediato oferecido, esta solução gratuita permite à TTSL ter acesso a informação sobre a utilização dos seus navios e terminais, a qual poderá ser aproveitada para identificar oportunidades de melhoria do serviço", apontou a empresa.

O lançamento destes novos serviços digitais vai ao encontro do objetivo da empresa de "desenvolver capacidades internas para promover condições de uma experiência de viagem mais satisfatória", disse a presidente da TTSL, oferecendo as principais necessidades de informação dos passageiros.

Lembrando que, nos últimos anos, a mobilidade urbana revelou-se mais complexa e exigente, segmentando utilizadores e colocando à empresa desafios de médio e longo prazo, Marina Ferreira defendeu que "é necessário interpretar a realidade e as tendências e desenvolver soluções adequadas".

Estes dois novos serviços digitais permitem "uma interação mais simples, imediata e eficiente com o cliente, em todas as fases da experiência de utilização do transporte público fluvial", reforçou a TTSL, acrescentando que "outras funcionalidades mais dinâmicas e personalizadas estão já a ser preparadas, para lançamento em breve".