Travessia de barco para o Barreiro só até às 23h30

As travessias só vão ocorrer até às 23h30 desta quinta-feira © Gustavo Bom/Global Imagens

A Soflusa anunciou, em comunicado, que vai haver alterações na ligação fluvial.

Pub Pub

"Por falta de Mestre, a ligação fluvial é suspensa a partir das 23h30", comunicou assim a empresa.

Haverá também, de acordo com a secretária-geral da Soflusa, Margarida Perdigão, alterações para os dias 6 e 7 de julho, sábado e domingo. "A primeira carreira do Barreiro para o Terreiro do Paço será realizada às 7h25, e a última pelas 22h25", disse à TSF.

Ouça Margarida Perdigão, em declarações à jornalista Beatriz Morais Martins 00:00 00:00

No sentido do Terreiro do Paço para o Barreiro, a primeira carreira é às 7h55, e a última às 22h55.