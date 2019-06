Três bombeiros feridos em incêndio no Alandroal

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens (arquivo)

03 Junho, 2019 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros quando combatiam as chamas no incêndio florestal que deflagrou hoje à tarde no concelho de Alandroal, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Pub Pub

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que os três bombeiros foram transportados para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, no distrito de Portalegre, devido a inalação de fumos, não tendo sido indicadas as corporações a que pertencem.

Cerca das 20:00, o incêndio tinha duas frentes ativas, devastando uma área de pasto e povoamento florestal, sobretudo eucaliptal, não havendo registo de casas em perigo, de acordo com a fonte do CDOS.

O incêndio, que deflagrou na zona do Monte das Parreiras, entre as localidades de Mina do Bugalho e Rosário, na União das Freguesias de Alandroal, chegou a ter três frentes ativas, adiantou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 15:32 e pelas 20:00 estavam envolvidos no combate ao fogo 153 operacionais, apoiados por 48 veículos e cinco meios aéreos.