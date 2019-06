Acidente nas portagens da A1 no Carregado faz três feridos. Circulação está condicionada

© Maria João Gala/Global Imagens

TSF/Lusa Por 24 Junho, 2019 • 09:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um acidente que envolveu dois veículos pesados e um ligeiro provocou esta manhã um ferido grave e dois ligeiros junto às portagens da Autoestrada 1 (A1), no nó do Carregado, concelho de Alenquer, segundo a proteção civil.

Pub Pub

O acidente aconteceu no sentido sul-norte.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 30 no nó do Carregado, foi dado às 07h50.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à Lusa que o acidente entre dois veículos pesados de mercadorias e um ligeiro causou um ferido grave e dois ligeiros.

Entretanto, a concessionária Brisa aconselhou os automobilistas que circulam na A1 a sair da autoestrada para a Estrada Nacional 1, no nó da Plataforma Logística, ao quilómetro 29.

Às 08h50 estavam no local do acidente 17 operacionais, com o apoio de sete veículos.