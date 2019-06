Três semanas de férias no Natal. Como vai ser o calendário do próximo ano letivo

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

O primeiro período do novo ano escolar vai ter início entre os dias 10 e 13 de setembro e AS férias do Natal vão ter mais uma semana do que o habitual, isto é, de 17 de dezembro a 6 de janeiro. São informações publicadas esta terça-feira em Diário da República.

Já o segundo período arranca a 6 de Janeiro e termina a 27 de Março, enquanto que o terceiro período começa a 14 de Abril.

Para os alunos de 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, anos que realizam exames nacionais, o terceiro e último período termina a 4 de junho. Já para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos escolares, o terceiro período termina a 9 de junho.

Para o pré-escolar e para o 1.º ciclo, o ano letivo termina a 19 de junho.

