Treze vítimas de intoxicação numa central fruteira em obras no Bombarral

TSF/Lusa Por 25 Maio, 2019 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Treze trabalhadores de uma central fruteira do Bombarral sofreram intoxicações, este sábado, na sequência de obras na cobertura do armazém, que terão provocado a libertação de produtos tóxicos.

Pub Pub

O segundo comandante dos bombeiros do Bombarral, Vasco Antunes, informou que, no âmbito de obras que estavam a decorrer no armazém, "cortaram o telhado, o que veio a libertar produtos tóxicos, que estão por identificar".

Devido ao fumo gerado, os trabalhadores da central fruteira, localizada no Sanguinhal, distrito de Leiria, tiveram de sair do interior do armazém e 13 deles sofreram intoxicações, sendo considerados feridos ligeiros.

O responsável operacional adiantou que vários trabalhadores que tiveram de sair do interior do armazém ainda permanecem no exterior da central fruteira e estão a ser vigiados, admitindo que possa subir o número de vítimas da intoxicação.

As vítimas estão a ser assistidas pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha e por oito ambulâncias das corporações do Bombarral, Cadaval e Óbidos, estando no local um total de 26 operacionais e 10 veículos.