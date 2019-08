Troço de estrada regional em São Jorge condicionado ao trânsito devido a derrocada

© Amadeu Araújo/Global Imagens

A chuva forte registada na madrugada de domingo provocou uma derrocada na Estrada Regional n.º 1- 2.ª, em São Jorge, pelo que o troço está condicionado ao trânsito, informou, esta segunda-feira, o Governo dos Açores.

Numa nota enviada às redações, o Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo regional explica que a derrocada levou "à cedência do muro de suporte e de parte da plataforma do ramal de acesso à zona urbana da Fajã do Ouvidor, junto à Igreja de Nossa Senhora das Dores, na freguesia do Norte Grande, concelho das Velas".

"O troço afetado pela ocorrência, com uma extensão de cerca de 20 metros, está condicionado a uma via de circulação, sendo apenas permitida a circulação de veículos ligeiros", acrescenta a nota, explicando ainda que esta secção da estrada regional "já estava sinalizada e já tinham sido desenvolvidos os procedimentos pré-contratuais com vista a uma intervenção de reforço".

Aquando da ocorrência no domingo, a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, através da Delegação da Ilha de São Jorge, "fez deslocar de imediato uma equipa para proceder à sinalização daquele troço e implementar outras medidas adequadas".

Nos trabalhos, que decorreram durante todo o dia de domingo, estiveram envolvidos quatro operacionais, um camião e uma carrinha ligeira, segundo o Governo dos Açores.

O Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações, Frederico Sousa, desloca-se hoje, pelas 11h30 locais (mais uma hora em Lisboa) ao local para se inteirar dos trabalhos que decorrem para "garantir a reabilitação do muro e daquele troço de estrada regional".