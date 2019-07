Tudo o que precisa de saber sobre os novos passes família de Lisboa

Existem dois passes família: o Navegante Metropolitano Família e o Navegante Municipal Família © Orlando Almeida/Global Imagens

A promessa foi feita em abril e começa agora a tomar forma. Os passes família estarão em vigor apenas em Lisboa a partir de 1 de agosto, mas até lá há uma série de passos para poder requisitar, adquirir e utilizar esses títulos de transporte. A TSF falou com o primeiro secretário da Área Metropolitana e de Transportes de Lisboa, Carlos Humberto, para esclarecer todas as dúvidas.

Quanto custam os passes?

Existem dois passes família: o Navegante Metropolitano Família e o Navegante Municipal Família, que permitem associar vários títulos de transporte do mesmo agregado familiar por um preço mais acessível.

Ouça aqui a entrevista completa 00:00 00:00

O Metropolitano tem um custo de 80€ e permite que todos os membros do agregado familiar possam utilizar todos os operadores ou linhas dentro de todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.

Já o Municipal custa 60€ epermite que todos os membros do agregado familiar possam utilizar todos os operadores ou linhas dentro do limite geográfico do município selecionado pelo agregado familiar, de entre os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.

Quando e como requisitar o passe?

Apesar de os passes só estarem à venda a partir de 26 de julho, e de só entrarem em vigor a partir de 1 de agosto, é necessário fazer um requerimento prévio.

"A partir de dia 22 de julho, segunda-feira, é preciso as pessoas irem fazer o requerimento", adianta Carlos Humberto.

Carlos Humberto explica como deve ser feito o requerimento 00:00 00:00

Para tal, os clientes devem visitar a página da AML ou do Portal Viva "retirarem o requerimento, preencherem o requerimento, seguirem as informações que estão junto a esse requerimento, entregarem para ser validado e depois ser carregado por cada uma das pessoas".

Quais os documentos necessários?

Apesar de sublinhar que há especificidades nos documentos pedidos, tendo em conta a composição do agregado familiar, Carlos Humberto explica que há documentos a serem entregues em qualquer situação: "o requerimento, o comprovativo da morada do domicílio fiscal e a cópia dos bilhetes de identidade".

Que documentos são necessários para fazer o requerimento 00:00 00:00

Como é que se carregam os títulos?

Para carregar os passes não é preciso efetuar o pagamento de cada um dos cartões em separado. Basta pagar o valor total (60€ ou 80€, dependendo dos casos) e o sistema reconhece automaticamente que os outros passes estão pagos: "Pagando um, imediatamente os outros podem ir carregar o cartão em qualquer lado sem contrapartida financeira."

Como carregar os passes família 00:00 00:00

Ainda assim, é necessário que cada um dos membros do agregado familiar se dirija a uma máquina de carregamento ou a uma bilheteira para confirmar o carregamento do cartão.

E se tiver mais dúvidas?

Caso precise de mais esclarecimentos, pode ligar para o 210 118 218, uma linha telefónica informativa de apoio ao utente, que funcionará nos dias úteis, das 09h00 às 19h00.