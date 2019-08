Um bombeiro ferido no combate ao incêndio no Sabugal

© Maria João Gala / Global Imagens

O combate ao incêndio que deflagrou na tarde desta quinta-feira no concelho do Sabugal deixou um bombeiro ferido de forma ligeira.

Os bombeiros "conseguiram travar a frente principal e entretanto houve um desvio do incêndio", evitando que o mesmo entrasse na Vila de Touro. Ainda assim, esta localidade nunca esteve em risco, como explica à TSF o autarca do Sabugal, António Robalo.

Por esta altura, há "duas pequenas frentes" que estão prestes a ser controladas.

A maior dificuldade é "a escassez de água que se tem sentido" no concelho e o presidente da câmara admite mesmo a ausência de água na barragem do Sabugal - "que está praticamente no mínimo" - se tem feito sentir neste combate ao fogo.

Segundo as informações disponibilizadas pelo site da ANEPC, estão no local 291 operacionais, apoiados por 85 meios terrestres e 10 meios aéreos.