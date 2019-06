Um sítio privilegiado para ver as estrelas. Parque do Vale do Tua quer ser 'Starlight'

Parque Natural Regional do Vale do Tua © Facebook/Parque Natural Regional do Vale do Tua

O projeto já esta em andamento e tem a parceria das Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real e a de Vigo, em Espanha. Em Portugal já existe um espaço semelhante no Alqueva e a direção do Parque Natural do Tua quer por os amantes das estrelas a olhar para o céu, dentro de um ano.

Criado há seis anos, o Parque Natural Regional do Vale do Tua, foi uma das contrapartidas da Barragem. Artur Cascarejo, o diretor do espaço, que inclui o território de Murça, Mirandela, Alijó, Carrazeda da Ansiães e Vila Flor, municípios ribeirinhos do Rio Tua, tem insistido que o parque deve ir para lá da preservação da biodiversidade, das espécies e dos valores ambientais para concretizar um conjunto de atividades dentro do turismo de natureza.

"Nós temos neste momento dois percursos pedestres por cada município. Têm sido um sucesso. Com esses percursos reanimamos as aldeias ribeirinhas e já ultrapassámos as melhores expectativas em relação à vinda de turistas ao nosso território".

E foi por causa dos turistas do parque, que foram falando de mais algumas ofertas que poderiam ali ser implementadas, que surgiram outras possibilidades...como a observação de pássaros ou mais recentemente a observação de estrelas.

"Com a UTAD e a Universidade de Vigo desenvolvemos um estudo prévio para saber se o nosso território tinha ou não condições para ser uma reserva de observação de estrelas, um destino starlight. Foi nestes contactos que verificámos que na Universidade de Vila Real está um professor a tirar o doutoramento exatamente nesta área".

Juntou-se o útil ao agradável, acrescenta Artur Cascarejo que logo se seguida fez questão de estar presente no primeiro congresso internacional de astro-turismo em Espanha. "Onde pudemos perceber melhor as dinâmicas das pessoas que gostam de observar as estrelas"

Mas o projeto, salienta o diretor do Parque não se quer limitado à observação científica das estrelas, quer-se, à semelhança das outras ofertas, que possa ser de ligação para a construção de um produto turístico que resulte em benefícios para quem ali vive e que possa também fixar turistas nestes territórios designados de baixa densidade.

A forma e as estruturas que o projeto terá ainda está a ser pensada, certo é que a observação de estrelas terá guias que farão previamente uma formação para acompanhar quem vier para o terreno.

Artur Cascarejo acredita também que a procura apareça em grande número e dá o exemplo dos percursos pedestres que ultrapassaram as melhores expectativas. O diretor do Parque Natural Regional acredita "que um ano será o tempo suficiente e necessário para por isto no terreno".