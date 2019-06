Uma terra entre rios. A TSF em direto de Castelo de Paiva

Castelo Paiva, 20/07/2018 - Percurso Viver Paiva Douro/Passadiços de de Pedorido, na zona do Choupal. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Em direto a partir da vila de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, Fernando Alves sentou-se à mesa com gente de terra para falar, entre muitos temas, sobre a ligação umbilical de Castelo de Paiva aos rios, o antigo castelo da cidade e a próxima Bienal de Cultura, que irá decorrer de 14 a 20 de julho.

Reunidos à mesa para esta conversa com Fernando Alves estiveram: Gonçalo Rocha, o presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva; Agostinho Vieira, diretor pedagógico da Academia de Música de Castelo de Paiva e organizador da Bienal da Cultura da cidade; o ator António Capelo, diretor artístico do Teatro do Bolhão; o arqueólogo António Lima, que tem investigado a história do antigo castelo da cidade; e ainda Justino, moleiro do rio Sardoura, e Adelina, artesã que faz cestaria tradicional.

Ouça aqui a 1.ª parte da emissão da TSF em direto de Castelo de Paiva