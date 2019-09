Universidade Católica é a melhor entre instituições portuguesas no ranking THE

© Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Há uma universidade portuguesa entre as 400 melhores do mundo: a Católica. A lista foi elaborada pela Times Higher Education (THE) , que todos os anos classifica as várias organizações de ensino superior mundiais.

Um ano depois de ter entrado no ranking, a instituição consegue a classificação mais alta entre as instituições de ensino nacionais, com um lugar entre o 351.º e o 400.º (a partir da posição 200, as instituições são agrupadas). É a primeira vez que uma instituição privada lidera em Portugal um ranking do ensino superior.

No intervalo seguinte (401-500) surge a Universidade do Porto, seguida da Universidade de Lisboa um patamar abaixo (501-600).

Há seis instituições portuguesas no patamar seguinte (601-800): Universidade de Aveiro, Universidade da Beira Interior, Universidade de Coimbra, ISCTE, Universidade do Minho e Nova Lisboa (por esta ordem).

No último patamar (801-1000) surgem outras quatro instituições nacionais: Universidade do Algarve, Universidade de Évora, Politécnico do Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Em termos globais, o ranking THE é liderado pela Universidade de Oxford (Reino Unido), seguida do California Institute of Technology (Estados Unidos) e da Universidade de Cambridge (Reino Unido). O top-5 é encerrado pela Universidade de Stanford (Estados Unidos) e pelo Massachusetts Institute of Technology, conhecido como MIT (Estados Unidos).