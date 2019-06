Magro e fora do habitat natural. Urso polar no meio de uma cidade russa

© Zapolyarnaya Pravda/The Siberian Times

Um urso polar emagrecido foi visto numa cidade industrial da Sibéria, afastado para sul dos seus territórios de caça.

As entidades de emergência da cidade de Norilsk alertaram na terça-feira os residentes locais sobre um urso localizado numa cidade do distrito.

Anatoly Nikolaichuk, chefe do departamento de caça local, disse à agência de notícias Tass que a última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos.

A mesma fonte acrescentou que as autoridades locais vão agora decidir como podem apanhar o animal e devolvê-lo ao norte.

Os ambientalistas afirmam que os animais selvagens estão a sofrer com a redução do ambiente de caça e a diminuição do gelo, à medida que o ártico vai ficando mais quente, e alguns têm-se aventurado para sul à procura de comida.

A notícia surge na mesma semana em que uma imagem do Instituto Meteorológico Dinamarquês mostra as consequências dramáticas do degelo na Gronelândia. Na fotografia de Steffen Olsen vê-se uma matilha de cães a caminhar sobre a água, por cima de um manto de gelo com apenas 1,2 metros de espessura.