Uso medicinal da canábis. Médicos preocupados com falta de medicamentos e informação

O Instituto Português de Oncologia organiza esta terça uma conferência direcionada à classe médica sobre o uso medicinal da canábis. São muitos os profissionais que ainda têm dúvidas sobre a regulamentação aprovada recentemente pelo INFARMED.

"Há muitas reservas por que há um desconhecimento total. Não existem medicamentos, não temos qualquer formação e penso que esse é o grande motivo deste debate é perceber com pessoas que já têm experiência", explicou à TSF Lúcia Monteiro, da unidade de psiquiatria do IPO, que deixa críticas ao Infarmed.

"A comunidade médica tem um grande desconhecimento, daí a nossa perplexidade sobre tudo isto. Ter aparecido uma regulamentação do INFARMED quando nem sequer existe medicamentos para prescrever."

Por isso, o debate e a partilha de conhecimento é destinada à comunidade médica. "Até agora considerámos a canábis com consequências nocivas para a saúde mental. Achámos importante refletir sobre quais são as prioridades medicinais, quais são as suas utilizações, da medicina em geral e da oncologia em particular", disse Lúcia Monteiro.