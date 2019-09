Chamadas fraudulentas convidam mulheres do Algarve a fazerem falsas mamografias

© DR

São várias as denúncias, mas já houve quem caísse no "conto do vigário".

Várias mulheres residentes no Algarve começaram a receber ​​​​​​​chamadas de uma pessoa que se afirma médica e coordenadora do rastreio do cancro da mama na ARS.

Chamadas fraudulentas, alerta a Administração Regional de Saúde do Algarve. Para ser mais verosímil" no contacto telefónico é feita alusão ao rastreio que a ARS tem em parceria com a Associação Oncológica, convidando as utentes a terem uma conversa de cariz sexual ao telefone", conta Tiago Botelho, vogal do Conselho de Administração da ARS do Algarve. As chamadas são feitas de um telemóvel e é pedido às mulheres que enviem uma fotografia da sua mama para esse número.

Quem o faz, sabe por onde anda na altura a unidade móvel da ARS que realiza o rastreio do cancro da mama, visto que os telefonemas são dirigidos a pessoas desses concelhos.

Por vergonha, algumas mulheres não querem dizer o seu nome quando fazem as denúncias à ARS, mas há relatos dessas chamadas terem acontecido em cidades como Olhão, Loulé e Albufeira.

Perante estes factos, A ARS vai avançar com uma queixa ao Ministério Público. A Administração Regional de Saúde do Algarve lembra que quando são convocadas para esse exame de diagnóstico as pessoas são sempre contactadas por carta e não por telefone. E deixa a sugestão às mulheres: se receberem uma chamada fraudulenta avisem a ARS mas também a polícia.

Há uns anos, também no Algarve, registou-se um caso semelhante.

Mulheres de S. Bartolomeu de Messines começaram a receber chamadas telefónicas para fazerem o rastreio do cancro da mama. Nessa altura, era pedido às pessoas que se colocassem nuas da cintura para cima, à janela, porque a alegada mamografia seria feita via satélite.