Vai viajar para países como o Reino Unido ou a Grécia? É melhor vacinar-se contra o sarampo

© Direitos Reservados

Por Rita Carvalho Pereira com Cristina Lai Men 29 Agosto, 2019 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda aos cidadãos que vão viajar para países onde há sarampo que se vacinem, tendo em conta o crescente número de casos registados.

Pub Pub

A Europa está a atravessar um surto de casos de sarampo e a doença ressurgiu, este ano, em quatro países onde já tinha sido considerada eliminada: o Reino Unido (489 casos), a Grécia (2.193 casos), a República Checa (217 casos) e a Albânia (1.466 casos).

Pub Pub

A Organização Mundial de Saúde (OMS) registou 89.994 casos de sarampo em 48 países europeus no primeiro semestre de 2019, mais do dobro do mesmo período do ano passado (44.175) e mais do que em todo o ano de 2018 (84.462).

Em declarações à TSF, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, frisa que os cidadãos "que estão em Portugal e vão viajar para países onde há sarampo, podem e devem vacinar-se" antes de viajarem.

"Se não estiverem vacinados, contraírem sarampo nesses países e, entretanto, voltarem para Portugal, voltam com a doença", alerta a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas lembra que a vacinação "tem que ser feita duas semanas antes" da data de partida. "Vacinar na véspera de fazer uma viagem não faz efeito", sublinha.

A Direção-Geral da Saúde alerta para a necessidade de tomar a vacina antes de viajar 00:00 00:00

Extremamente contagioso e potencialmente causador de problemas de saúde graves, por vezes fatais, o sarampo é geralmente é transmitido por contacto direto ou pelo ar, infetando as vias respiratórias, espalhando-se depois pelo organismo.

Não existe cura para o sarampo, mas a doença pode ser evitada com duas doses de uma vacina, segundo a OMS, que estima que mais de 20 milhões de mortes foram evitadas em todo o mundo, entre 2000 e 2016, graças a à vacinação.

No entanto, nos países ocidentais, os "antivacinas" têm propagado a ideia de que existe uma ligação entre a vacina contra o sarampo e o autismo (teoria, baseada num estudo falsificado, que já foi várias vezes negada pela OMS).

Graça Freitas aponta, no entanto, que Portugal se assume como uma exceção neste panorama "antivacinas", e que a taxa de vacinação nunca foi tão elevada.

"Nunca tivemos taxas de vacinação tão altas como em 2018, exatamente porque estes surtos na Europa criaram um alerta positivo em Portugal", declara a diretora-geral da saúde.

"Para a primeira dose, nas crianças pequeninas, tivemos uma cobertura de 99%. Para a segunda dose, que é necessária para dar imunidade, tivemos entre 96% e 98% Nunca tínhamos tido uma cobertura tão boa", adianta.

No entanto, apesar de Portugal contrariar a tendência mundial e ter níveis de proteção muito elevados, pode sempre importar casos de outros países, motivo pelo qual é necessário estar muito alerta quando se viaja.