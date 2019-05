Vento obriga ao desvio e cancelamento de voos para a Madeira

© Hélder Santos/Global Imagens

Pelo menos sete aviões divergiram, esta manhã, para outros aeroportos e um voo foi cancelado, devido aos ventos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Pub Pub

"Os ventos têm condicionado a operacionalidade", indicou uma fonte aeroportuária.

De acordo com o website Flight Aware, uma ligação da EasyJet a partir do Porto, com destino à Madeira, foi cancelada. Foram também desviados sete voos: um da Jet2, dois da TuiFly, um da British Airways, um da Austrian Airlines, um da Binter Canarias e outro da TAP.

Notícia atualizada às 12h49