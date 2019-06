Verão começa com chuva... e dúvidas sobre calor extremo em julho e agosto

© Eric Gaillard/Reuters

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) afirma que as previsões a médio e longo prazo para o verão que começa esta sexta-feira ainda são incertas para julho e agosto, mas uma coisa parece certa: o verão deve começar com chuva em várias zonas do país.

Pub Pub

Numa nota agora divulgada o IPMA detalha que a partir do final da tarde de sábado, dia 22 de junho, prevê-se períodos de chuva no litoral a norte do Cabo Mondego, estendendo-se às restantes regiões do Norte e Centro a partir da manhã de domingo.

Para dias 24 e 25, ou seja segunda e terça-feira, prevê-se também a possibilidade de ocorrência de precipitação na região Sul.

A probabilidade de chuva só deve começar a descer a partir de quarta-feira dia 26.

Termómetro desce e depois sobe

Apesar da previsível precipitação, no sábado as temperaturas máximas estarão próximas dos valores médios para o mês de junho: entre 20 e 25 graus na faixa costeira ocidental, podendo chegar a valores de 30/35 graus nas regiões do interior.

No domingo e segunda-feira prevê-se uma descida da temperatura máxima para valores entre 20 a 25 graus na generalidade do território, atingindo valores entre 25 a 30 graus no interior da região Sul e Beira Baixa.

A partir de terça-feira, dia 25, prevê-se novamente uma subida gradual da temperatura máxima em todo o território.

Muitas dúvidas para julho e agosto

Apesar das previsões de outras fontes que apontam para um verão bem mais quente que o normal , o IPMA não entra nessa 'onda' e afirma que em geral as previsões meteorológicas para os próximos dois meses não revelam qualquer tendência previsível, pelo menos para Portugal - nem para a temperatura, nem para a precipitação.

Na temperatura do ar prevê-se de facto muito calor mas apenas na Europa de Leste, "o que não acontece para a Europa Ocidental onde o nível de incerteza é ​​​​​​​elevado", conclui o IPMA.