Verão em pausa. Chuva regressa esta quarta-feira

​​​Depois de um início de agosto marcado pelo tempo quente a chuva está de regresso esta quarta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperada precipitação nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, além de uma pequena descida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa preveem-se períodos de céu muito nublado e chuva fraca durante a manhã, e no Grande Porto espera-se o mesmo cenário, mas a partir da tarde.

Quem está de na Costa Ocidental pode contar com ondas com um metro, podendo chegar ao 1,5 metros a norte do Cabo Raso e uma temperatura da água do mar a rondar os 16/18ºC.

Na costa Sul as ondas serão inferiores a um metro com a temperatura da água entre os 17 e os 19ºC.

Também na quinta-feira e sexta-feira se prevê a queda de chuva nas regiões Norte e Centro e litoral Sul até final da tarde, acompanhada de uma pequena descida de temperatura.

Nos Açores a chuva chega já esta terça-feira, com nove ilhas sob aviso laranja devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.

O aviso laranja vigora até às 12h00 desta terça-feira (hora local, menos uma que no continente) e abarca as ilhas do Corvo e Flores, no grupo ocidental, e Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, no grupo central do arquipélago.

Para o grupo oriental dos Açores, formado por São Miguel e Santa Maria, é também esperada até às 18h00 chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada, mas o aviso emitido é o amarelo.

Quanto às ilhas da Madeira e Porto Santo, encontram-se sob aviso amarelo, desde a madrugada desta terça-feira até às 21h00 de quarta-feira, mas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.