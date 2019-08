Verão em pausa este fim de semana. Chuva e nebulosidade em várias zonas do país

© Orlando Almeida

O fim de semana chega com descida das temperaturas elevadas que se têm feito sentir e vai chover em várias zonas do país.

A meteorologista Joana Sanches disse à TSF que no sábado há previsões de uma manhã a começar com "bastante nebulosidade no litoral oeste, nebulosidade que pode permanecer ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira a Norte do Cabo da Roca". Há ainda a "possibilidade de alguma chuva fraca ou chuviscos no litoral Norte e Centro e ao final do dia no Minho", acrescenta.

No que toca a temperaturas, "a mínima terá uma pequena descida nas regiões do Interior em alguns locais da região Sul".

No domingo, o território nacional terá "bastante nebulosidade, principalmente nas regiões do Norte e Centro, com períodos de chuva que irá começar logo nas primeiras horas de domingo no litoral a Norte do Cabo Mondego e a estender-se às restantes regiões do Norte e Centro".

As previsões meteorológicas apontam para uma pausa do verão este fim de semana, mas o tempo quente deve estar de regresso na segunda-feira.